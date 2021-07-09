Четыре новых хода УНИКСа в межсезонье: кто ушел, кто остался и кто пришел

Клуб активно меняет состав, проводя трансферные ходы и прощаясь с некоторыми игроками. Фото: unics.ru

Казанский УНИКС не стал терять времени после ухода нескольких ключевых игроков: клуб активно меняет состав, проводя трансферные ходы и прощаясь с некоторыми спортсменами.

Так, недавно пресс-служба УНИКСа объявила об истечении контракта с американским центровым Джорданом Морганом. Он покинул команду, отыграв один сезон. В Единой лиге ВТБ в составе казанского клуба Морган в среднем набирал 9,3 очка, 4,8 подбора и 1,1 передачи.

Также казанцы сообщили, что атакующий защитник Айзейя Кэнан остается в команде еще на сезон. Американец выступает за УНИКС с прошлого года, но за это время он сумел показать свою результативность. В Единой лиге ВТБ в прошлом сезоне его средние показатели за игру – это 14,3 очка, 2,6 подбора и 2,4 передачи. В Еврокубке Кэнан набирал 14,1 очка, 2,9 подбора и 3,1 передачи.

Сегодня, 9 июля, УНИКС объявил о двух трансферных ходах: клуб отхватил двух игроков «Нижнего Новгорода» – Артема Комолова и Андрея Воронцевича. Оба баскетболиста подписали с казанцами контракт по системе 1+1.

Комолов играл за «Нижний» с 2017 года. В минувшем сезоне Единой Лиги игрок с рейтингом эффективности 10,2 набирал 11,6 очков, 1,8 подборов, 1,8 передач и 1,1 перехватов. В Лиге Чемпионов баскетболист в среднем за игру зарабатывал 11,2 очка, 1,7 передач, 2 подбора.

В отличие от Комолова, Андрей Воронцевич защищал цвета «Нижнего Новгорода» только с марта текущего года. Большую часть карьеры он провёл в ЦСКА. Форвард – рекордсмен «армейцев» по количеству сыгранных за клуб матчей – целых 696.

Его статистика в Единой Лиге ВТБ с рейтингом эффективности 10,6: 10,5 очков, 5,7 подборов, 1,3 передач и 0,8 перехватов. А в Лиге Чемпионов игрок в среднем набирал 14,5 очков, 6,8 подборов. 2,8 передач, 1,5 перехватов с общим рейтингом эффективности, равным 18,3.