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Общество9 июля 2021 12:14

С начала купального сезона 2021 года в Татарстане на воде погибли 39 человек

Среди них было двое детей
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Одна из причин гибели людей - купание в необорудованных местах.

Одна из причин гибели людей - купание в необорудованных местах.

Фото: МЧС Татарстана

С 1 июня 2021 года, то есть с начала официального купального сезона, в республике утонуло 39 человек, в том числе и двое детей. Приводит печальную статистику МЧС Татарстана.

- Причины гибели людей на воде - алкогольное опьянение, купание в необорудованных местах, неосторожное поведение на водоеме, отсутствие контроля за детьми со стороны родителей, - отметили в чрезвычайном ведомстве.

В то же время жертв могло быть и больше, но от утопления удалось спасти 18 человек, среди них трое детей.