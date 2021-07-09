С начала купального сезона 2021 года в Татарстане на воде погибли 39 человек

Одна из причин гибели людей - купание в необорудованных местах. Фото: МЧС Татарстана

С 1 июня 2021 года, то есть с начала официального купального сезона, в республике утонуло 39 человек, в том числе и двое детей. Приводит печальную статистику МЧС Татарстана.

- Причины гибели людей на воде - алкогольное опьянение, купание в необорудованных местах, неосторожное поведение на водоеме, отсутствие контроля за детьми со стороны родителей, - отметили в чрезвычайном ведомстве.

В то же время жертв могло быть и больше, но от утопления удалось спасти 18 человек, среди них трое детей.