Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 июля 2021 11:46

Житель Набережных Челнов после освобождения из колонии решил отсудить у государства миллион рублей

Оказалось, что он провел в местах не столь отдаленных больше чем было положено приговором
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Суд встал на сторону бывшего заключенного, но не во всем.

Суд встал на сторону бывшего заключенного, но не во всем.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах местный житель был признан судом виновным в кражах, незаконном получении и разглашении коммерческой тайны, а также в организации преступного сообщества или участие в нем. За все это мужчину приговорили к четырем годам колонии строгого режима.

Вот только вышел он гораздо позже положенного - 12 апреля 2019 года, хотя на свободе мужчина должен был оказаться еще 11 августа 2018 года. Вот за эти незаконные 245 дней содержания в колонии бывший сиделец и решил взыскать с государства и подал иск в суд о компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей.

- Иск был удовлетворен частично, взыскана компенсация морального вреда в размере 200 000 рублей. Решение в законную силу не вступило, - сообщили в пресс-службе суда Набережных Челнов.

Там также отметили, что при определении размера компенсации морального вреда суд должен принимать во внимание все заслуживающие внимания обстоятельства, учитывать степень и характер физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред, а также требования разумности и справедливости.