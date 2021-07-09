Житель Набережных Челнов после освобождения из колонии решил отсудить у государства миллион рублей

Суд встал на сторону бывшего заключенного, но не во всем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах местный житель был признан судом виновным в кражах, незаконном получении и разглашении коммерческой тайны, а также в организации преступного сообщества или участие в нем. За все это мужчину приговорили к четырем годам колонии строгого режима.

Вот только вышел он гораздо позже положенного - 12 апреля 2019 года, хотя на свободе мужчина должен был оказаться еще 11 августа 2018 года. Вот за эти незаконные 245 дней содержания в колонии бывший сиделец и решил взыскать с государства и подал иск в суд о компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей.

- Иск был удовлетворен частично, взыскана компенсация морального вреда в размере 200 000 рублей. Решение в законную силу не вступило, - сообщили в пресс-службе суда Набережных Челнов.

Там также отметили, что при определении размера компенсации морального вреда суд должен принимать во внимание все заслуживающие внимания обстоятельства, учитывать степень и характер физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред, а также требования разумности и справедливости.