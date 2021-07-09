Данис Зарипов остается с «Ак Барсом» еще на сезон

Нападающий Зарипов сегодня является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина в истории КХЛ. Фото: пресс-служба ХК "Ак Барс"

«Ак Барс» официально подтвердил информацию о продлении контракта с Данисом Зариповым. 40-летний хоккеист будет играть за клуб еще один сезон.

Отметим, нападающий Зарипов сегодня является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина в истории КХЛ.

В прошлом сезоне в составе «Ак Барса» он принял участие в 40 матчах и принес команде 23 очка с показателем полезности «+12».

Данис Зарипов играл за казанскую хоккейную команду 16 сезонов, участвовал в 887 матчах в чемпионатах России и набрал 633 очка.