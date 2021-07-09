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Происшествия9 июля 2021 10:22

Житель Чувашии, который хотел проткнуть полицейского вилами, отделался узловым сроком

Суд воспринял все это лишь как угрозу применения насилия
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Полицейским удалось избежать жертв, они смогли скрутить дебошира.

Полицейским удалось избежать жертв, они смогли скрутить дебошира.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Суд признал 38-летнего жителя деревни Вурман-Янишево Канашского района виновным по уголовной статье «угроза применения насилия в отношении представителей власти».

- Приговором ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Так, было доказано, что утром 8 апреля двое полицейских прибыли к дому осужденного по сообщению о семейном конфликте. Дебошир не обрадовался таким гостям и схватился за вилы. Направив их на стражей порядка, мужчина пошел вперед. Правоохранителям удалось его скрутить. Никто не пострадал. Дебошира тогда доставили в отдел полиции.