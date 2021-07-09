Житель Чувашии, который хотел проткнуть полицейского вилами, отделался узловым сроком

Полицейским удалось избежать жертв, они смогли скрутить дебошира. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Суд признал 38-летнего жителя деревни Вурман-Янишево Канашского района виновным по уголовной статье «угроза применения насилия в отношении представителей власти».

- Приговором ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Так, было доказано, что утром 8 апреля двое полицейских прибыли к дому осужденного по сообщению о семейном конфликте. Дебошир не обрадовался таким гостям и схватился за вилы. Направив их на стражей порядка, мужчина пошел вперед. Правоохранителям удалось его скрутить. Никто не пострадал. Дебошира тогда доставили в отдел полиции.