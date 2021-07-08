В здании Госсовета Татарстан впервые за 35 лет сделают капремонт

Все работы в здании планируют завершить уже в августе 2021 года. Фото: Алина НИЗАМОВА

Зданию Госсовета Татарстана предстоит капитальный ремонт. В последний раз строение обновляли 35 лет назад. Об этом на заседании республиканского парламента сообщил его спикер Фарид Мухаметшин.

В первую очередь, в здании Госсовета Татарстана решено починить протекающую крышу. По словам Мухаметшина, новые созывы депутатов смогут после этого еще 30-35 лет не думать о ремонте. Все работы в здании планируют завершить уже в августе 2021 года.

После этого сообщения, один из парламентариев поинтересовался местоположением в обновленном здании комнаты для курения. На что Фарид Мухаметшин в шуточной форме, но довольно резко, ответил, что курить, выпивать или заниматься иными видами утех депутаты могут в другом месте.