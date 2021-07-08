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Происшествия8 июля 2021 17:35

В Нижнекамске пожарные спасли из высотки трех человек

Дым отрезал им пути к эвакуации, и они просили помощи через окна
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Людей вывели по лестничным маршам выдав специальную маску, присоединенную к баллону со сжатым воздухом.

Людей вывели по лестничным маршам выдав специальную маску, присоединенную к баллону со сжатым воздухом.

Фото: МЧС Татарстана

В этот четверг, 8 июля, в экстренные службы Нижнекамска поступило сообщение пожаре в девятиэтажке коридорного типа по адресу: улица Строителей, 4.

По прибытию на место происшествия пожарные увидели, что возгорание происходит на последнем этаже дома, оттуда же из окон несколько человек просили о помощи – едкий дым перекрыл им пути к эвакуации. В итоге пожарные спасли оттуда трех людей. Их вывели по лестничным маршам выдав специальную маску, присоединенную к баллону со сжатым воздухом.

- Горение в общем коридоре на площади три квадратных метра было ликвидировано, - сообщили в МЧС Татарстана о тушении.

Причина данного пожара пока устанавливается.