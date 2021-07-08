В Казани на улице Технической завершили ремонт трамвайных путей

Во время ремонта заменили изношенные шпалы и проверили расстояние между рельсами. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Казани на улице Технической отремонтировали трамвайные пути для маршрутов №5 и №5а. Рабочие обновили восемь километров рельсов.

Так, во время ремонта заменили изношенные шпалы и проверили расстояние между рельсами. Также была совершена установка температурных компенсаторов, которые помогают снижать тепловые колебания без смещения рельс.

К слову, ремонт трамвайных путей в Казани идет и на улице Химической, где курсирует вагоны маршрута №1. Работы там планируют завершить к 14 июля.