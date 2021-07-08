В Чебоксарах загорелся автобус с пассажирами

Автобус сгорел дотла. Фото: На связи

Вечером 7 июля в Чебоксарах на Московском проспекте около остановки «Проектный институт» загорелся автобус №26. По предварительным данным, в этот момент в его салоне находилось 30 пассажиров. Все они успели выбежать на улицу, никто не пострадал. Горящий же автобус потушили прибывшие на место происшествия пожарные. Транспорт выгорел практически полностью.

- Прокуратурой организована проверка по факту произошедшего пожара, в ходе которой с привлечением специалистов и сотрудников правоохранительных органов будет проверена организация безопасности пассажирских перевозок на предприятии-перевозчике, а также наличие в действиях должностных лиц организации признаков состава преступления, предусмотренного уголовной статьей «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили в прокуратуре Чувашии.