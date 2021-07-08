Верховный суд Чувашии отменил условно-досрочное освобождение экс-замглавы Минспорта республики

Дело бывшего чиновника отправили на пересмотр. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Условно-досрочное освобождение для бывшего замглавы Минспорта Чувашии отменил Верховный суд республики, сообщает прокуратура Чувашии.

- Доводы апелляционного представления были признаны обоснованными, материалы дела отправлены на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Чебоксар, - отметили в надзорном ведомстве.

Напомним, в 2020 году бывший чиновник был приговорен к пяти годам колонии за превышение должностных полномочий. Он подписывал фиктивные документы о поставке в одну из спортивных школ олимпийского резерва спортинвентаря и оборудования на сумму свыше 46 миллионов рублей.

Но после приговора, несмотря на возражение прокуратуры и отсутствие в материалах дела оснований, свидетельствующих о том, что мужчина встал на путь исправления и не нуждается в дальнейшем отбывании наказания, суд первой инстанции принял решение о его условно-досрочном освобождении бывшего чиновника.