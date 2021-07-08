Исполком Казани распорядился снести сотню самовольно установленных объектов

По истечению установленных владельцам сроков на демонтаж объекты будут снесены руководством города в течение трех ближайших месяцев. Фото: Денис Гордийко

В сборнике документов мэрии Казани опубликовано распоряжение о снесении самовольно установленных объектов. Исполком города насчитал около сотни незаконно размещенных строений – торговые объекты, будки охраны, шлагбаумы, заборы, гаражи и даже голубятня.

Так, в Ново-Савиновском и Авиастроительном районах города демонтажу подлежат 39 самовольно установленных объектов. Их владельцы могут сами убрать строения в течение пяти дней.

Также в городе выявлены шесть объектов с неустановленными владельцами – это торговые объекты, павильоны, киоски и автофургон. Собственникам разрешено демонтировать их с 9 по 13 июля.

В Вахитовском и Приволжском районах Казани планируют снести 54 объекта, большинство из которых – гаражи. Владельцы могут убрать их до 11 июля.

По истечению установленных сроков на демонтаж самовольно установленных объектов они будут снесены руководством города в течение трех ближайших месяцев. В последствии деньги за это потребуют у владельцев демонтированных строений.