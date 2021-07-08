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Происшествия8 июля 2021 15:24

В Набережных Челнах из реки Кама очевидцы вытащили тело мужчины

Его передали сотрудникам правоохранительных органов
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Погибший был найден в несанкционированном для купания месте.

Погибший был найден в несанкционированном для купания месте.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В эту среду, 7 июля, в 18.15 в единую дежурную диспетчерскую службу Набережных Челнов поступило сообщение о том, что около пляжа «Сандали» из реки Кама очевидцы достали тело утонувшего 33-летнего мужчины. Сообщает МЧС Татарстана.

- Погибший был найден в несанкционированном для купания месте. Его тело передали сотрудникам правоохранительных органов, - отметили в чрезвычайном ведомстве.

В настоящее время устанавливается причина произошедшего.