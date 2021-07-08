Формат празднования Курбан-байрама будет определять оперштаб по Covid-19

Организаторам будут выданы предписания для проведения мероприятий, к примеру, обязательное проведение на открытом воздухе или соблюдение масочного режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Татарстанский оперштаб по борьбе с коронавирусом выдвинет конкретные требования для проведения Курбан-байрама. По правилам, организаторы мероприятий должны подать заявку на проведение в региональный оперштаб за 7 дней до события. Об этом сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

Заявки будут обработаны согласно требованиям Роспотребнадзора. Затем организаторам будут выданы предписания для проведения мероприятий, к примеру, обязательное проведение на открытом воздухе или соблюдение масочного режима.

Напомним, ранее стало известно, что день празднования Курбан-байрама в Татарстане объявлен выходным.