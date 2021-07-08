Власти Татарстана нехватку вакцины от коронавируса в местных больницах объяснили наплывом желающих привиться

Вопросы поставки вакцины в Татарстан, как и в другие субъекты страны, решаются на федеральном уровне. Фото: Анастасия Осипова

Этот четверг, 8 июля, во время брифинга руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что в республиканских больницах отмечается нехватка вакцины от коронавируса. По ее словам, сложившаяся ситуация произошла из-за большого наплыва желающих привиться, который наблюдается в регионе в последнее время.

Галимов также отметила, что вопросы поставки вакцины в Татарстан, как и в другие субъекты страны, решаются на федеральном уровне. Срывов здесь не зафиксировано. Завоз вакцины происходит систематически. Все, что поступает, тут же распределяются по медучреждениям.