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Общество8 июля 2021 13:22

Власти Татарстана нехватку вакцины от коронавируса в местных больницах объяснили наплывом желающих привиться

Все препараты, которые поступают в республику, тут же распределяются по медучреждениям
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Вопросы поставки вакцины в Татарстан, как и в другие субъекты страны, решаются на федеральном уровне.

Вопросы поставки вакцины в Татарстан, как и в другие субъекты страны, решаются на федеральном уровне.

Фото: Анастасия Осипова

Этот четверг, 8 июля, во время брифинга руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что в республиканских больницах отмечается нехватка вакцины от коронавируса. По ее словам, сложившаяся ситуация произошла из-за большого наплыва желающих привиться, который наблюдается в регионе в последнее время.

Галимов также отметила, что вопросы поставки вакцины в Татарстан, как и в другие субъекты страны, решаются на федеральном уровне. Срывов здесь не зафиксировано. Завоз вакцины происходит систематически. Все, что поступает, тут же распределяются по медучреждениям.