В Казани из-за прокладки газопровода продлили частичное ограничение движения по улице Маяковского

Соответствующее распоряжение было подписано в Исполкоме города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно распоряжению Исполкома Казани, в городе до 12 июля продлевается частичное ограничение движение транспорта по улице Маяковского. Там все еще продолжаются работы по прокладке газопровода.

Так, проезд останется закрытым на участке около дома №17 по улице Маяковского и возле дома №35 рядом с перекрестком с улицей Бутлерова.

Напомним, что на улице Маяковского до 14 июля также запрещен проезд на участке от дома №20 до перекрестка с улицей Бутлерова. Там идут строительные работы.