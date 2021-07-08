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Общество8 июля 2021 11:20

В Казани из-за прокладки газопровода продлили частичное ограничение движения по улице Маяковского

Речь идет об участке в районе перекрестка с улицей Бутлерова
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Соответствующее распоряжение было подписано в Исполкоме города.

Соответствующее распоряжение было подписано в Исполкоме города.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно распоряжению Исполкома Казани, в городе до 12 июля продлевается частичное ограничение движение транспорта по улице Маяковского. Там все еще продолжаются работы по прокладке газопровода.

Так, проезд останется закрытым на участке около дома №17 по улице Маяковского и возле дома №35 рядом с перекрестком с улицей Бутлерова.

Напомним, что на улице Маяковского до 14 июля также запрещен проезд на участке от дома №20 до перекрестка с улицей Бутлерова. Там идут строительные работы.