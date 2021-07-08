Хоккеист Михаил Сергачев из Татарстана второй раз взял Кубок Стэнли

Михаил Сергачев с Кубком Стэнли. Фото: @sergach98

Хоккеист Михаил Сергачев из Татарстана в составе хоккейного клуба «Тампа-Бэй» стал обладателем Кубка Стэнли. В финале команда одержала победу со счетом 1:0 в пятом матче с «Монреалем».

Это уже второй Кубок 22-летнего Сергачева. В прошлом году «Тампа-Бэй» так же была триумфатором, одержав победу в финальной серии с командой «Даллас».

Вместе с Сергачевым самую престижную хоккейную награду в мировом клубном хоккее взяли еще два хоккеиста из России – Никита Кучеров и Андрей Василевский.