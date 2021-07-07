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Общество7 июля 2021 13:53

Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Казани за июль 2021

Лидер рейтинга – разработчик Java
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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По Казани лидером стала вакансия разработчика Java с зарплатой от 140 до 170 тысяч рублей

По Казани лидером стала вакансия разработчика Java с зарплатой от 140 до 170 тысяч рублей

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Эксперты портала Superjob составили рейтинг вакансий Казани с самой большой заработной платой за июль 2021 года. Так, лидером стала вакансия разработчика Java с зарплатой от 140 до 170 тысяч рублей в месяц. При этом должность предполагает удаленную работу, но от кандидата требуется высшее образование и опыт работы от 1 года.

Вторая строка рейтинга принадлежит вакансии системного аналитика, за работу которого готовы платить от 120 до 150 тысяч рублей в месяц.

Третье место у вакансии территориального оптового куратора. Занявшему должность передается в руководство оптовое подразделение. За ответственность и выполнение обязанностей работодатель готов платить от 100 тысяч рублей в месяц. К слову, во столько же оценил в Казани и услуги инженера строительного контроля.

Замыкает этот топ-5 вакансия руководителя обособленного подразделения в сфере продаж. За приличный перечень обязанностей и руководящий стаж не менее пяти лет работодатель готов платить от 80 тысяч в месяц.