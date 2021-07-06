Власти Чувашии не отменят маршрут №220 «Чебоксары-Новочебоксарск»

Скоро власти региона объявят открытый конкурс на право обслуживания маршрута №220 исключительно автобусами среднего класса. Фото: cap.ru

В Чувашии не будут отменять автобусный маршрут №220, курсирующий между городами Чебоксары и Новочебоксарск. Минтранс региона отклонил вопрос об отмене в связи с поступлением большого количества обращений о необходимости маршрута. Ранее данный вопрос поднимался из-за наличия маршрутов-дублеров. Сообщает пресс-служба правительства республики.

Скоро власти региона объявят открытый конкурс на право обслуживания данного маршрута исключительно автобусами среднего класса.

Также не откладываются планы по оптимизации путей городского и междугороднего транспорта. В Минтрансе Чувашии намерены заказать научно-исследовательскую работу на данную тему относительно маршрута Чебоксары – Новочебоксарск. На ее основе решат, нужно ли дополнительно открыть или закрыть какой-либо маршрут.

В ведомстве сообщили, что транспорт, курсирующий между этими городами, переведут на автобусы среднего или большого класса.