Капремонт в школах Ульяновска: где ведутся работы и когда их завершат

В одной из школ работы находятся в завершающей стадии.

Капремонт ульяновских школ ведется полным ходом. Так, работы организованы в этом году в гимназии №30, лицее при УлГТУ №45, школах № 37, 61, 62, 85. Завершаются работы в здании нового корпуса гимназии №34.

По информации городского управления образования, во втором корпусе гимназии №34 (улица Севастопольская, 14) продолжаются работы по устройству электрического кабеля под освещение спортивной площадки. Ведётся установка мебели, монтаж учебного, компьютерного оборудования и интерактивных досок.

В образовательных организациях города продолжается ремонт учебных кабинетов, библиотек, замена стояков отопления и водоснабжения. В лицее при УлГТУ №45 выполняется ремонт фасада, в гимназии №13 - усиление кирпичной кладки стен и ремонт кабинетов.

Полным ходом ведутся подготовительные работы для создания комфортных условий в «точках роста». Так, например, в Плодовой средней школе производится ремонт медицинского кабинета, кабинетов химии, физики и технологии. В Карлинской школе обновляют кабинеты химии, биологии и информатики.

Особое внимание уделяется вопросам безопасности. В рамках реализации мероприятий по антитеррористической защищенности на территории школ и детских садов ремонтируют ограждения, восстанавливают уличное освещение. В семи образовательных учреждениях ведутся кровельные работы.

В ходе подготовки к отопительному сезону по состоянию на 5 июля проведена промывка и опрессовка отопительной системы в 150 учебных заведениях.

- В рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация образования» предусмотрена замена оконных блоков в шести учреждениях дополнительного образования. По инициативному проекту «Благоустройство территорий» планируется обустройство асфальтового покрытия и установка малых архитектурных форм в детском саду №110 «Мальвина», - рассказала начальник управления образования администрации города Ульяновска Светлана Куликова.

Напомним, что в этом году проверка готовности образовательных учреждений к новому учебному году начнется на месяц раньше - с 12 июля.