Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 июля 2021 18:17

В Набережных Челнах по делу о взятках задержали директора медколледжа и ее дочь

В ближайшее время следствие обратится в суд для избрания для них меры пресечения
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Утверждается, что дочь выступала в роли посредника при получении матерью взяток.

Утверждается, что дочь выступала в роли посредника при получении матерью взяток.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах задержали директора местного медколледжа. Женщину заподозрили в получении взяток, в том числе и за поступление в образовательное учреждение, которое она возглавляет. Кроме того, в рамках данного уголовного дела стражами порядка была задержана дочь директора, которая является руководителем одного из отделов этого медколледжа. Ее подозревают в том, что она выступала посредником при получении взяток. Сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

Источник также отметил, что в ближайшее время следствие обратиться в суд с ходатайством об избрании для задержанной матери с дочерью меры посещения на время расследования их уголовного дела.