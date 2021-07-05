В Набережных Челнах по делу о взятках задержали директора медколледжа и ее дочь

Утверждается, что дочь выступала в роли посредника при получении матерью взяток. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах задержали директора местного медколледжа. Женщину заподозрили в получении взяток, в том числе и за поступление в образовательное учреждение, которое она возглавляет. Кроме того, в рамках данного уголовного дела стражами порядка была задержана дочь директора, которая является руководителем одного из отделов этого медколледжа. Ее подозревают в том, что она выступала посредником при получении взяток. Сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

Источник также отметил, что в ближайшее время следствие обратиться в суд с ходатайством об избрании для задержанной матери с дочерью меры посещения на время расследования их уголовного дела.