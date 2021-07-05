Минземимущества Татарстана выставило на торги битую иномарку

Скриншот из документа о торгах на продажу

Минземимущества Татарстана опубликовало информацию о планируемых торгах по продаже автомобилей. На сайте ведомства появилась информация о трех машинах - битом Ford Mondeo и нуждающихся в ремонте Hyundai NF Sonata с Nissan Teana.

Первая иномарка 2018 года выпуска – сильно пострадала в аварии. На фотографиях из документа четко видна разбитая передняя часть машины. Ряд ключевых запчастей отсутствуют. В частности, у автомобиля нет аккумулятора, глушителя, стартера, радиатора, противотуманных фар, катализатора и блока предохранителей. Двигатель с коробкой передач и вовсе сняты, но идут в комплекте с машиной. За время эксплуатации Ford Mondeo успел проехать 47 тысяч километров. Ведомство оценило инпомарку в 248 313 рублей.

В свою очередь одиннадцатилетний Hyundai NF Sonata 2.0 GL AT пойдет с молотка с начальной ценой 400,6 тысяч рублей. Машина нуждается в устранении следов коррозии по всему корпусу. У автомобиля треснуто лобовое стекло и на 80% изношены шины.

Последний в этом в списке – Nissan Teana 2.3 Luxury 2006 года выпуска. Его планируют отдать за 227,5 тысяч рублей. У иномарки сломана автоматическая коробка передач. Также Nissan нужно капитально отремонтировать двигатель.

Заявиться на аукцион можно до 13 августа, а сами торги пройдут 18 августа.