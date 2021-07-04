В Татарстане за неделю подешевела водка и подорожала морковь

Больше всех подорожал в магазинах картофель - на 12,43%. Фото: Влад КОМЯКОВ

Татарстанстат продолжает мониторить в республике цены на основные товары и продукты. Так, по данным ведомства, за отчетную неделю – с 21 по 28 июня, в регионе больше всего подорожали: картофель – на 12,43% (с 47,64 до 53,56 рубля за килограмм), морковь – на 10,57% (с 72,82 до 80,52 рубля за кило), а также конфеты мягкие, глазированные шоколадом – на 1,11% (с 322,81 до 326,38 рублей).

При этом за указанный период времени в Татарстане, например, подешевели мясные консервы – со 143,44 до 142,85 рублей, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5−3,2% жирности – с 72,11 до 71,86 рублей, куры – со 148,06 до 147,56 рублей, и водка, причем все так же незначительно, - с 591,57 до 591,15 рублей.