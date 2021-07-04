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Происшествия4 июля 2021 12:22

В Набережных Челнах задержали мужчину, который кидался ножами и угрожал взорвать дом

Он закрылся у себя в квартире, тем не менее полицейским удалось его оттуда вытащить
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Полицейские не нашли у него каких-либо взрывных устройств.

Полицейские не нашли у него каких-либо взрывных устройств.

Поздно вечером 3 июля в поселке ЗЯБ Набережных Челнов жилец одного из домов серьезно переполошил своих соседей. По словам очевидцев, мужчина сначала кидался с балкона ножами, а после закрылся у себя в квартире и начал угрожать взрывом.

На место происшествия прибыли полицейские. Они смогли проникнуть внутрь квартиры и задержать мужчину, который, по предварительным данным, в тот вечер принял наркотики. Никаких взрывных устройств у него найдено не было. Дебошира доставили в полицию. Сейчас там решают, что делать с задержанным.