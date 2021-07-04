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Происшествия4 июля 2021 10:36

Пожар в ЖК Царево под Казанью: сотрудники МЧС спасли шесть человек

Они не могли самостоятельно выбраться из дома на улицу из-за плотного дыма
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В подъезде трехэтажного дома горела детская коляска.

В подъезде трехэтажного дома горела детская коляска.

Фото: МЧС Татарстана

Рано утром 4 июля в экстренные службы Казани поступило сообщение о том, что в ЖК «Царево» на улице Джалиля в доме №9 произошел пожар. Сообщает МЧС Татарстана.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что на лестничной клетке второго этажа загорелась детская коляска. Плотный дым заполнил подъезд и перекрыл путь к эвакуации жителям с верхнего этажа. Сотрудникам МЧС пришлось не только тушить огонь, но и спасти шесть человек. Их вывели по лестничному маршу на улицу при помощи специальных масок, присоединенных к баллонам со сжатым воздухом.

- Сам пожар был оперативной потушен. Его площадь составила один квадратный метр. Причина возгорания устанавливается, - отметили в МЧС Татарстана.