Маршруты № 10 и 25 в Нижнекамске прекратили работу: вернутся ли автобусы

Также в скором времени планируется возобновить маршрут №5. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

По инициативе перевозчика с 1 июля в Нижнекамске перестали курсировать автобусные маршруты №10 и №25.

Как рассказали в отделе транспорта Нижнекамского района, поводом для этого послужило тяжелое финансовое положение перевозчика ООО «Нижнекамское ПАТП», а также нехватка водителей.

- В настоящее время исполкомом НМР прорабатывается вопрос по заходу альтернативных перевозчиков на вышеуказанные маршруты, - отметили в отделе транспорта.

Специалисты напоминают, чтобы улучшить сложившуюся ситуацию в городе был возобновлен автобусный маршрут №5А. Также в скором времени планируется возобновить маршрут №5.