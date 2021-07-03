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Общество3 июля 2021 19:20

Маршруты № 10 и 25 в Нижнекамске прекратили работу: вернутся ли автобусы

Сейчас идет поиск перевозчика, который согласится обслуживать данные маршруты
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Также в скором времени планируется возобновить маршрут №5.

Также в скором времени планируется возобновить маршрут №5.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

По инициативе перевозчика с 1 июля в Нижнекамске перестали курсировать автобусные маршруты №10 и №25.

Как рассказали в отделе транспорта Нижнекамского района, поводом для этого послужило тяжелое финансовое положение перевозчика ООО «Нижнекамское ПАТП», а также нехватка водителей.

- В настоящее время исполкомом НМР прорабатывается вопрос по заходу альтернативных перевозчиков на вышеуказанные маршруты, - отметили в отделе транспорта.

Специалисты напоминают, чтобы улучшить сложившуюся ситуацию в городе был возобновлен автобусный маршрут №5А. Также в скором времени планируется возобновить маршрут №5.