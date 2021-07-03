Укладывал кирпичи на сушильный конвейер: В Татарстане 17-летнему парню оторвало руку в первый день работы

Пострадавшего госпитализировали. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

1 июля 2021 года в Арске в ходе выполнения работ получил тяжелые травмы 17-летний юноша. По предварительным данным, молодой человек, приглашенный на работу формовщиком, укладывал кирпичи на сушильный конвейер. В какой-то момент его руку затянуло в устройство, после чего произошла ее ампутация.

- В настоящее время он госпитализирован. По версии следствия, потерпевший не был официально трудоустроен на предприятие, вышел в первый день на работу, при этом ответственные сотрудники не провели ему необходимый инструктаж по технике безопасности, - рассказали в пресс-службе следственного комитета РТ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на производстве. Расследование уголовного дела продолжается.