Фото: мэрия Казани.

3 июля в Казань доставят икону святого благоверного князя Александра Невского с частицей его святых мощей. В год празднования 800-летия со дня рождения князя крестный ход с его образом охватит всю страну.

Крестный ход с иконой заступника стартовал 12 июня, в День России, во Владивостоке и завершится в Санкт-Петербурге, в Александро-Невской лавре, где покоятся святые мощи благоверного князя. С инициативой проведения крестного хода выступили представители мотоклубов.

Маршрут следования пролегает через Хабаровск, Благовещенск, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Москву. Возглавляет колонну митрополит Вятский и Слободский Марк. Во всех городах икону встречают духовенство и миряне, члены клуба «Ночные волки» и представители местных объединений байкеров.

В Казани торжественная встреча святыни состоится в Александро-Невском храме (улица Академика Сахарова, 16б) во время всенощного бдения в канун Недели всех святых. Праздничное богослужение возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Начало службы в 17:00.

Помолиться перед иконой с частицей мощей святого Александра Невского в казанском храме верующие смогут до 5 июля, сообщается на сайте Татарстанской митрополии.