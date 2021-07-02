Татарстанец обчистил квартиру своей знакомой

Злоумышленника задержали. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Казанские полицейские задержали 32-летнего жителя города. Он подозревается в совершении квартирной кражи.

С заявлением о совершенном преступлении в полицию обратилась женщина, проживающая в многоквартирном доме на улице Серп и Молот. Она рассказала, что 27 июня неизвестный проник в ее квартиру и совершил кражу. У нее пропали золотые кольца, дорогие солнцезащитные очки и ювелирная бижутерия. Сумма причиненного материального ущерба составила 22 тысячи рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления причастен знакомый потерпевшей. Он был задержан по месту жительства.

Мужчина пояснил, что часто бывал в гостях у заявительницы и без ее ведома сделал дубликат ключей. Зная, что в выходные ее не будет дома, он зашел в квартиру, открыв дверь своим ключом, и совершил кражу. Одно золотое кольцо он сдал в комиссионный магазин. Остальное имущество полицейские изъяли в ходе обыска.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.