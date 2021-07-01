В Татарстане на ОЭЗ «Алабуга» вводят пропуск по сертификатам о вакцинации от коронавируса или ПЦР-тестам

С 19 июля в особую экономическую зону смогут попасть только вакцинированные сотрудники и те, у кого есть медотвод от вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане в ОЭЗ «Алабуга» издан приказ об ограничении пропуска на территорию особой экономической зоны. Так, с 19 июля туда смогут попасть только вакцинированные от коронавируса сотрудники и те, у кого есть медотвод от прививки или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до предъявления. Сообщают «Челнинские известия».

Приказ уже подписан генеральным директором особой экономической зоны Тимуром Шагивалеевым. Усилить меры пропускного режима в «Алабуге» решили из-за неблагоприятной эпидситуации и роста числа заболевших. К тому же на предприятии хотят предотвратить вынужденную остановку производств из-за заражения работников.