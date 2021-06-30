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Общество30 июня 2021 14:50

В список лучших школ Татарстана вошли два лицея и гимназия Набережных Челнов

Рейтинг составлялся из успеваемости каждого учащегося
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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При подготовке рейтинга все школы копят баллы за успехи каждого учащегося

При подготовке рейтинга все школы копят баллы за успехи каждого учащегося

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лицей №78, а также гимназии №26 и №77 Набережных Челнов попали в рейтинг лучших школ Татарстана. Они выбились вперед за счет работы по естественно-математическому и инженерно-техническому направлениям.

Список топовых школ составило рейтинговое агентство RАЕХ. Он формируется ежегодно и демонстрирует оптимальное качество образования. При подготовке рейтинга все школы копят баллы за успехи каждого учащегося. Затем данные суммируют и умножают на специальные коэффициенты.