С 1 июля автобус Казань – Челябинск станет ежедневным

Отправка автобусов повышенной комфортности будет осуществляться с казанского автовокзала «Восточный». Фото: kzn.ru

С 1 июля 2021 года межрегиональный автобус по маршруту Казань – Челябинск будет курсировать ежедневно. Путь займет 18 часов. Сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.

Отправка автобусов повышенной комфортности будет осуществляться с казанского автовокзала «Восточный». Стоимость билета от 1 900 до 2 100 рублей. Время отправления в 15:40.

Следуя маршруту, автобус будет проезжать Набережные Челны, Мензелинск, Верхнее Яркеево, Дюртюли, Уфу, Усть-Катав, Юрюзань и Златоуст.