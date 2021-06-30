С 30 июня в Казани движение транспорта ограничено по четырем улицам - 2-я Юго-Западная, Лево-Булачная, Кутуя и Бухарская

На двух из этих улицах ограничение на проезд будет действовать аж до конца марта 2022 года. Фото: Андрей МИРЕЙКО

С этой среды, 30 июня, в Казани частично ограничен проезд машин по четырем улицам.

Так, до 2 августа, в том числе и для пешеходов, перекрыто движение на улице 2-я Юго-Западная – участок около дома №28. Ограничение там введи в связи с капремонтом внутриквартальных сетей отопления.

До 10 июля так же частично перекроют улицу Лево-Булачная – в районе дома №38. Там будут ремонтировать фасад.

До 30 марта причем 2022 года ограничено движение по улице Аделя Кутуя (участок от улицы Бухарской до дома №153, корпус 2 по улице Кутуя) и по улице Бухарская (участок от дома №89/4 до улицы Родина). Там неудобства для автомобилистов связаны с работами по выносу инженерных сетей при строительстве участка дороги от улицы Гвардейская до проспекта Победы.