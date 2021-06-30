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Общество30 июня 2021 10:10

С 30 июня в Казани движение транспорта ограничено по четырем улицам - 2-я Юго-Западная, Лево-Булачная, Кутуя и Бухарская

Частичный запрет на проезд там ввели в связи с проведением ремонта коммунальных сетей, дома и выносом инженерных сетей
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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На двух из этих улицах ограничение на проезд будет действовать аж до конца марта 2022 года.

На двух из этих улицах ограничение на проезд будет действовать аж до конца марта 2022 года.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

С этой среды, 30 июня, в Казани частично ограничен проезд машин по четырем улицам.

Так, до 2 августа, в том числе и для пешеходов, перекрыто движение на улице 2-я Юго-Западная – участок около дома №28. Ограничение там введи в связи с капремонтом внутриквартальных сетей отопления.

До 10 июля так же частично перекроют улицу Лево-Булачная – в районе дома №38. Там будут ремонтировать фасад.

До 30 марта причем 2022 года ограничено движение по улице Аделя Кутуя (участок от улицы Бухарской до дома №153, корпус 2 по улице Кутуя) и по улице Бухарская (участок от дома №89/4 до улицы Родина). Там неудобства для автомобилистов связаны с работами по выносу инженерных сетей при строительстве участка дороги от улицы Гвардейская до проспекта Победы.