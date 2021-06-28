В Альметьевске приняли решение ограничить мероприятия внутри помещений из-за короанвируса

В городе также в очередной раз призвали население к строгому соблюдению масочного режима и социальной дистанции. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Сегодня, 28 июня, во время совещания в Исполкоме Альметьевска глава города Тимур Нагуманов распорядился ограничить проведение в городе мероприятий внутри помещений из-за коронавируса. Теперь они будут проводиться либо на улице, либо с заполнением помещения на менее чем 50%.

Нагуманов объяснил это решение тем, что, несмотря на стабильную эпилситуацию в городе. все равно присутствуют опасения по поводу третьей волны заболеваемости коронавирусом.

При этом глава Альметьевска подчеркнул, что хоть и ажиотажа в виде очередей из машин "скорой помощи" нет, число обращений и госпитализаций, причем на поздней стадии, все же есть. Градоначальник призвал к строгому соблюдению масочного режима и социальной дистанции.