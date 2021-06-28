В 2021 году на ремонт пищеблоков школ Набережных Челнов потратят более 117 миллионов рублей

После обновления пищеблоков бесплатным горячим питанием будут обеспечены в том числе все учащиеся начальной школы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сегодня, 28 июня, в столовых 10 школ Набережных Челнов начался ремонт. На него выделено около 117,4 миллиона рублей. После обновления пищеблоков бесплатным горячим питанием будут обеспечены в том числе все учащиеся начальной школы. Об этом на аппаратном совещании в мэрии города сообщил заместитель руководителя Исполкома Рамиль Халимов.

По его словам, кроме ремонта, в столовых также обновят мебель и оборудование.