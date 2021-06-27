Один стобалльник по физике и шесть – по истории: результаты ЕГЭ 2021 в Татарстане

Апелляцию в случае несогласия с результатами ученики смогут подать 28 и 29 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане объявили результаты ЕГЭ по физике и истории, которые школьники сдавали 11 июня. Лишь одному из 3371 выпускника, выбравшего для сдачи физику, удалось набрать 100 баллов. А из 1569 учеников, сдавших экзамен по истории, 100 баллов заработали шестеро. Сообщает Минобрнауки Татарстана.

Отметку в 80 баллов на экзамене по физике преодолели 429 учеников – это 12,73% от общего числа сдававших. Высокобалльниками из числа, выбравших историю, стали 270 человек, то есть 17,21% от общего числа. А минимальный порог по обоим предметам не смогли преодолеть 88 выпускников.

Досрочно по состоянию здоровья экзамен завершили пять участников. Они сдадут экзамены повторно в резервные дни. Одного выпускника удалили из экзамена за нарушение порядка проведения.

Апелляцию в случае несогласия с результатами ученики смогут подать 28 и 29 июня. Их рассмотрят 1 июля текущего года.

Пересдать экзамены по данным предметам не получится: физика и история являются предметами по выбору. Улучшить результат желающие ученики смогут только в следующем году.