«Мальбэк и Сюзанна», Slava Slame и «Волга-Волга»: чем удивят школьников на казанском выпускном

Меньше официоза, больше танцев - пожелание выпускников при организации праздника Фото: Михаил ФРОЛОВ

29 июня в 18:00 в Казани впервые состоится общегородской выпускной вечер. Локацией проведения выбрана площадка перед стадионом «Казань Арена». Мероприятие соберет почти 6 тысяч выпускников казанских школ. Их поздравят Мальбэк и Сюзанна, победитель второго сезона шоу «Песни» рэпер Slava Slame и ВИА «Волга-Волга». Сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Последние 12 лет общегородской праздник для выпускников устраивали в день последнего звонка. В этом году школьники с преподавательским составом пришли к решению не отвлекаться от экзаменов и устроить выпускной вечер после них.

Выпускники попросили организаторов выпускного сократить официальную часть и больше времени уделить для танцев и отдыха. Поэтому, помимо приглашенных звезд, оркестр Sforzando и рок-группа A-class устроят для выпускников караоке. Традиционный школьный вальс на площадке станцуют 150 пар. В 21:30 выпускной вечер завершит большой салют.