Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 июня 2021 15:04

В Марий Эл легковушка насмерть раздавила лежащего на дороге человека

Наезд произошел, когда была уже почти ночь
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина скончался на месте происшествия еще до приезда бригады «скорой помощи».

Мужчина скончался на месте происшествия еще до приезда бригады «скорой помощи».

Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 25 июня, около 23.50 в Горномарийском районе на 115 километре автодороги «Йошкар-Ола – Козьмодемьянск» 20-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, совершил наезд на 37-летнего пешехода. В результате ДТП последний скончался на месте происшествия еще до приезда бригады «скорой помощи».

- По предварительным данным в момент наезда погибший мужчина лежал на проезжей части, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.