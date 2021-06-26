В Марий Эл легковушка насмерть раздавила лежащего на дороге человека

Мужчина скончался на месте происшествия еще до приезда бригады «скорой помощи». Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 25 июня, около 23.50 в Горномарийском районе на 115 километре автодороги «Йошкар-Ола – Козьмодемьянск» 20-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, совершил наезд на 37-летнего пешехода. В результате ДТП последний скончался на месте происшествия еще до приезда бригады «скорой помощи».

- По предварительным данным в момент наезда погибший мужчина лежал на проезжей части, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.