В Татарстане экс-гендиректора «Высокогорские коммунальные сети» аферисты обманули на 7 миллионов рублей

Мужчина свое отсидел и теперь своими показаниями отправил обидчиков в колонию. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Отсидев положенный срок за мошенничество и незаконное предпринимательство экс-гендиректор АО «Высокогорские коммунальные сети» написал заявление о том, что до приговора его семью обманули на 7 миллионов рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «мошенничество».

Следователи установили, что в 2015 году, когда гендиректора коммунальных сетей привлекали к уголовной ответственности, его супруга обратилась к знакомому с просьбой помочь оставить мужа на свободе.

Мужчина согласился и, в свою очередь, попросил в этом помочь 41-летнего заместителя директора того самого АО «Высокогорские коммунальные сети» и 44-летнего юриста из Казани. Те пообещали, что все сделают, но нужно дать взятку в 7 миллионов рублей. Получив эти деньги, злоумышленники присвоили их себе и ничего делать не стали, а гендиректора тем временем приговорили к колонии. В места не столь отдаленные по его стопам теперь должны отправиться и те самые «помощники».

- Приговором суда каждому из мужчин назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима, - сообщили в следственном комитете Татарстана.