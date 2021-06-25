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Общество25 июня 2021 16:44

В Татарстане до 1 июля продлили штормовое предупреждение

В регионе сохраняется высокая пожарная опасность
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В регионе фиксируют высокую и чрезвычайную пожарную опасность

В регионе фиксируют высокую и чрезвычайную пожарную опасность

Фото: Михаил ДЕНИСОВ

В Татарстане из-за пожарной опасности лесов в жару штормовое предупреждение продлили до 1 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В регионе фиксируют высокую и чрезвычайную пожарную опасность 4 и 5 классов соответственно. В эти дни в лесах не рекомендуется разводить костры.

Жаркая погода в Татарстане будет держаться еще до следующей недели. А в ближайшие дни столбики термометров подскочат до 36-37 градусов выше нуля.