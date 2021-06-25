Из-за жары в Казани на полив деревьев нужно в два раза больше воды

По нормативам на одно растение рассчитано 50 литров воды, но в нынешнюю жару ему нужно около 100 литров Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В столице Татарстана из-за сильной жары усилили работу по поливу зеленых насаждений. Сейчас по городу ежедневно работают 45 единиц техники, вместо привычных 30. Чтобы повысить эффективность, 13 из них выезжают в ночное время.

По словам специалистов, расход воды увеличился в два раза: по нормативам на одно растение рассчитано 50 литров воды, но в нынешнюю жару нужно около 100 литров.

Ежедневно освежаются 5,3 тысячи деревьев, а всего по Казани их более 42 тысячи. Рабочие поливают растения в возрасте от 1 до 10 лет, растущие вдоль улиц и дорог, а также местах массового отдыха.