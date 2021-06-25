В Татарстане завершен ремонт дороги Новошешминск – Андреевка – Новотроицкое

Дорога Новошешминск – Андреевка – Новотроицкое после ремонта. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Новошешминском районе Татарстана в рамках нацпроекта завершили ремонт региональной дороги Новошешминск – Андреевка – Новотроицкое. Речь идет об участке от 14,9 до 17,2 километра. Сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Двухполосная дорога с проезжей частью в семь метров относится к четвертой технической категории. Она связывает Новошешминский и Альметьевский районы. По ней ездят межмуниципальный транспорт, школьные автобусы, а также техника нефтяных компаний рядом с селом Новотроицкое.

Во время ремонта на участке дороги выполнили фрезерование, положили выравнивающий слой, сверху покрыли мелкозернистым асфальтобетоном. С обеих сторон укрепили щебнем обочину шириной в 1 метр, также нанесли дорожную разметку и установили металлические ограждения на 176 погонных метров.