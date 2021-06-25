В поселках Казани из-за нехватки воды проложат новые трубы и починят старые за 7,4 миллиарда рублей

Во время жары питьевую воду в поселках начали активно использовать для полива грядок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Комитету ЖКХ Казани поручено обеспечивать водой остро нуждающиеся в ней поселки. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин во время ответов на вопросы жителей города в прямом эфире в Instagram.

Из-за сильной жары в поселках начались проблемы: большой объем питьевой воды расходуется на полив участков. Повлиял и активный рост жилых массивов, в частности, поселков Залесный, Салмачи и Вишневка. Там устаревшие водоводы уже не справляются с нагрузкой.

Поэтому власти города подготовили программу реконструкции водоводов. По ней отремонтируют 215 километров действующих сетей и проложат 319 километров новых труб. На все это потребуется 7,4 миллиарда рублей.

Так, уже сейчас специалисты МУП «Водоканала» приступают к работам в поселке Залесный. Протяженность нового водопровода там составит более километра. Также будет произведен монтаж запорной арматуры, а абонентов переподключат на обновленный трубопровод.

Аналогичную работу на 67 погонных метрах проведут в поселках Салмачи и Вишневка: система пройдет по улице Кул Гали и будет подключена к водопроводу по улице Габишева.