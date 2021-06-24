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Общество24 июня 2021 17:05

По Нижнекамску начали курсировать "национальные" трамваи

Два вагона окрасили в национальную тематику
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Нижнекамска.

Фото: мэрия Нижнекамска.

24 июня в депо МУП «Горэлектротранспорт» был дан старт двум трамваям, оформленным в национальном стиле.

Трамваи, следующие по маршруту № 2, передают тематику Года родных языков и народного единства, объявленного в Татарстане.

Первый заместитель исполкома Радмир Беляев отметил, что предприятие активно поддерживает все общественные инициативы и сегодняшний старт трамваев – одна из них:

- Трамваи – это основа жизнеобеспечения нашего города. Спасибо, что выстояли и продолжаете работу.

На сегодняшний день парк МУП «Горэлектротранспорт» состоит из 64 трамваев, которые ежедневно выполняют порядка 300 рейсов по 7 маршрутам города, перевозят около 28 тысяч человек в день.