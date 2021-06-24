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Общество24 июня 2021 19:56

Прогноз погоды в Казани на 25 июня 2021 года: гроза, град и до 36 градусов тепла

Прогноз погоды в Казани на 25 июня 2021 года: ночью - не выше 22 градусов со знаком "плюс"
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Дождь прогнозируют на всей территории Татарстана

Дождь прогнозируют на всей территории Татарстана

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане временно испортится погода. Будет по-прежнему жарко, но на сей раз республику накроют осадки. Так. 25 июня в республике прогнозируют переменную облачность. Вечером 24 июня, днем и вечером 25 июня местами кратковременный дождь, гроза, локально град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, при грозе кратковременные усиления 15-20 м/с, локально шквал до 23 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 17 до 22 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 36 градусов выше нуля.