В Татарстане полицейские изъяли 200 тысяч литров поддельного спиртного

Фото: МВД РТ.

Сотрудники Управления ЭБ и ПК МВД по Татарстану задержали двоих жителей Казани, занимающихся оптовыми поставками и сбытом этилового и метилового спиртов в особо крупном размере без соответствующей лицензии. Для беспрепятственного ввоза на территорию республики злоумышленники использовали подложную документацию.

Установлено, что задержанные организовали линию по розливу и фасовке фальсифицированной стеклоомывающей и иных технических жидкостей, при производстве которых используются этиловый и метиловый спирты. Приобретали фигуранты спирт в Нижнем Новгороде.

С целью пресечения противоправной деятельности сотрудниками Управления ЭБ и ПК МВД по Республике Татарстан и Госалкогольинспекции РТ проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого подозреваемые были задержаны. Кроме этого, выявлен подпольный цех, где имелось все необходимое для производства фальсифицированной спиртосодержащей продукции.

Всего, в ходе оперативно-розыскных мероприятий из нелегального оборота изъято около 200 000 литров спиртосодержащей жидкости.

По данному факту СУ СК России по Татарстану возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.