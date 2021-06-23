В Татарстане до 1 октября закроют автодорогу Сатышево – Большие Кибячи

На участке с 1,2 по 5 километр будет проводиться капитальный ремонт Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 июля по 1 октября в Сабинском районе Татарстана частично будет закрыто движение транспорта на автодороге Сатышево - Большие Кибячи. Там на участке с 1,2 по 5 километр проведут капитальный ремонт. Сообщает Миндортранс Татарстана.

Водители могут объехать перекрытый участок по дороге регионального значения Мамадыш – Тюлячи. Еще один из возможных маршрутов: Сатышево – Бигеней – Мамалаево – дорога «Мамадыш – Тюлячи». Также объезд возможен по трассе «Мамадыш – Тюлячи» через Елышево и Нижние Шитцы, либо подъехав к селу Нижние Шитцы, затем через Сатышево и Большие Кибячи.