Из-за роста числа погибших в авариях ГИБДД Татарстана усиливает посты на дорогах

В Татарстане усилят посты ГИБДД и проведут рейды Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИБДД Татарстана сообщила об усилении работы постов и увеличении количества проводимых рейдов. Такое решение было принято из-за роста числа погибших в ДТП - за неполный июнь 2021 года в результате дорожных аварий скончались 22 человека.

При этом, как отмечают в региональном ГИБДД, самые частые нарушения водителей за рулем – превышение скорости, выезд на встречную полосу движения, вождение транспорта без прав и наезд на пешехода.