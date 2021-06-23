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Общество23 июня 2021 10:44

Из-за роста числа погибших в авариях ГИБДД Татарстана усиливает посты на дорогах

Только за июнь в республике в результате ДТП скончались 22 человека
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В Татарстане усилят посты ГИБДД и проведут рейды

В Татарстане усилят посты ГИБДД и проведут рейды

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИБДД Татарстана сообщила об усилении работы постов и увеличении количества проводимых рейдов. Такое решение было принято из-за роста числа погибших в ДТП - за неполный июнь 2021 года в результате дорожных аварий скончались 22 человека.

При этом, как отмечают в региональном ГИБДД, самые частые нарушения водителей за рулем – превышение скорости, выезд на встречную полосу движения, вождение транспорта без прав и наезд на пешехода.