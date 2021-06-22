В Казани определили 16 мест для заклания животных на Курбан-байрам - 2021

В этом году Курбан-байрам состоится 20 июля.

Мусульмане готовятся к одному из главных праздников – Курбан-байрам. В 2021 году он состоится 20 июля. В республике, в частности, и в Казани определили время праздничных вагазов и места заклания жертвенных животных. Они будут организованы на территории 15 мечетей и «Курбан-центра». Сообщает пресс-служба мэрии города.

Гает-намаз в мечетях республики советуют провести спустя 30 минут после восхода солнца. В казанских мечетях утренний намаза услышат в 2:30, а уже в 2:45 состоится чтение Корана.

Праздничный вагаз назначен с 3:30 до 4:00, а гает-намаз – в 4:00. Уже в 4:05 начнется проповедь на арабском языке. Заклание жертвенных животных состоится в 4:30.

Совет казыев Духовного управления мусульман Татарстана также определил размер нисаба для совершения курбана. В этом году он равен 36 тысячам рублей.