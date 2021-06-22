В Казани на ремонт биологических очистных сооружений канализации выделили 6,3 миллиарда рублей

Работы проводятся по федеральному проекту «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» и региональной программе по строительству и реконструкции очистных сооружений. Фото: metshin.ru

В Казани впервые с 1974 года приступили к масштабной реконструкции биологических очистных сооружений канализации. На это было выделено 6,3 миллиарда рублей, причем как из федерального, так и из республиканского бюджетов.

Работы проводятся по федеральному проекту «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» и региональной программе по строительству и реконструкции очистных сооружений. Все объекты должны сдать к 2023 году. После реконструкции эти сооружения смогут очищать до 650 тысяч кубометров сточных вод в сутки (сейчас это 450 тысяч кубометров – Ред.). Интересно, что во время реализации проекта прием и очистка сточных вод останавливаться не будет.

Так, что включает в себя реконструкция биологических очистных сооружений канализации Казани? По сути, это строительство 33 новых объектов и ремонт 22 уже существующих.

Зачем нужна реконструкция? Во-первых, город растет и очистные сооружения в итоге перестанут справляться с поставленными задачами как надо. А, во-вторых, старые объекты уже не столь эффективно очищают воды перед ее возвращением в Волгу. Дело в том, что в последнее время в ней после очистки стали замечать превышение ряда веществ. Это, в том числе, азот общий, азот аммонийный и фосфаты. Причина в том, что горожане стали активнее использовать в быту химические моющие и чистящие средства. А они не только хорошо растворяют жиры, но и разрушают бетонные водоводы канализационных труб.