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Общество22 июня 2021 19:02

В Татарстане частично перекрыли дорогу М-7 «Волга» – Кулаево – Пестрецы

Проезд транспорта запрещен по территории Пестречинского района
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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На участках дороги в Пестречинском районе будут реконструировать дорожную одежду

На участках дороги в Пестречинском районе будут реконструировать дорожную одежду

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пестречинском районе Татарстана частично закрыто движение транспорта на автодороге М-7 «Волга» – Кулаево – Пестрецы. Ограничения действительны до 11 июля, сообщает Миндортранс Татарстана.

Так, проезд запрещен на участках от 1,6 по 2,1 километра и от 6 по 8 километр. Там будут реконструировать дорожную одежду.

Объехать перекрытые зоны можно по автомобильным дорогам регионального значения: Казань – Шемордан, Старое Шигалеево – Пестрецы и М-7 «Волга» – Кулаево – Пестрецы. Либо по федеральной дороге М-7 «Волга».