В Татарстане частично перекрыли дорогу М-7 «Волга» – Кулаево – Пестрецы

На участках дороги в Пестречинском районе будут реконструировать дорожную одежду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пестречинском районе Татарстана частично закрыто движение транспорта на автодороге М-7 «Волга» – Кулаево – Пестрецы. Ограничения действительны до 11 июля, сообщает Миндортранс Татарстана.

Так, проезд запрещен на участках от 1,6 по 2,1 километра и от 6 по 8 километр. Там будут реконструировать дорожную одежду.

Объехать перекрытые зоны можно по автомобильным дорогам регионального значения: Казань – Шемордан, Старое Шигалеево – Пестрецы и М-7 «Волга» – Кулаево – Пестрецы. Либо по федеральной дороге М-7 «Волга».